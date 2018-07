Người đàn ông dùng cọng rau làm chuyện đồi bại với bé gái

Ngày 22/7, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Hồng (49 tuổi, ngụ xã Hòa An) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé gái 6 tuổi ở cùng xóm với bị can.Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7/2018, Hồng nằm võng xem phim đồi trụy trên điện thoại thì Thủy (tên đã thay đổi) chạy đến xem. Người đàn ông này sau đó đi cho vịt ăn, bỏ điện thoại trên võng cho bé gái xem phim.Khi quay trở lại võng, Hồng hỏi Thủy "có muốn làm giống trong phim không" nhưng bé gái không trả lời. Bị can sau đó hái cọng rau trai cạnh nhà rồi đưa vào vùng kín của Thủy để làm trò vui.Gần hai tuần trước Thủy vô tình kể chuyện Hồng làm với mình cho cha mẹ nghe. Gia đình nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo người đàn ông cùng xóm và Hồng đã thừa nhận hành vi sai trái khi làm việc với cảnh sát.

