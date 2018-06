Người đàn ông giở trò đồi bại với con gái 5 tuổi của bạn

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Minh Thơm (SN 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi “hiếp dâm trẻ em“. Nạn nhân là bé My (SN 2013, tên nạn nhân đã thay đổi). Và bước đầu, Thơm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Thơm có quen biết với anh M. Ngày 22/6, Thơm điều khiển xe máy từ phường Tân Bình, TX.Đồng Xoài đến nhà anh M ở ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú để chơi.

Khi vừa đến nhà anh M, Thơm gặp vợ và con anh M là bé My. Lúc này, bé My có nhờ Thơm chở qua nhà chú ruột gần đó chơi.

Trên đường đi, Thơm nảy sinh ý định đen tối với bé My nên khi đến khu vực vườn tràm cũng thuộc ấp Suối Da, xã Tân Hưng, lợi dụng lúc vắng vẻ, Thơm dừng xe lại, bế bé gái xuống thực hiện hành vi xâm hại.

Được một lúc thì bé My bật khóc đòi Thơm chở lại về nhà. Khi về đến nhà bé My kể lại toàn bộ sự việc cho anh M. Bức xúc trước hành động của Thơm, gia đình bé My đã đến Công an tố giác hành vi của Thơm.

