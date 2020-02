Người đàn ông trốn truy nã trong... trại cai nghiện

Quảng cáo

Ngày 10/2, Tổ công tác Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Minh Tú (SN 1986, ngụ phường An Khánh, TP Cần Thơ). Tú là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp truy nã vào ngày 9/4/2019 về tội "Cố ý gây thương tích".

Tú tại thời điểm bị bắt.

Theo cơ quan công an, năm 2018, Tú từ Cần Thơ ra TP Tam Điệp làm tiệm tóc cùng bạn. Trong thời gian này, Tú xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương. Tú dùng hung khí đâm nạn nhân gây thương tích, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Tú. Trong thời gian trốn truy nã, Tú thay đổi ngày tháng năm sinh và tên tuổi của người thân, lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh các tỉnh, thành Tây Nam bộ.

Đến tháng 11/2019, Tú tự nguyện xin vào Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ, đóng tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Trong quá trình truy bắt, Đội truy nã truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, bắt giữ đối tượng trốn truy nã.

Tại cơ quan Công an, Tú thừa nhận trong thời gian trốn truy nã đã nghĩ ra cách xin vào cơ sở cai nghiện, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Hiện tổ công tác đang hoàn tất các thủ tục, di lý nghi phạm từ Hậu Giang về Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Huy