Người đàn ông tự chế súng tại nhà bị khởi tố

Ngày 17/11, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Blup Nhách (40 tuổi, ngụ tại thôn A Ka, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tháng 9/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TT-Huế và Công an huyện A Lưới bằng biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện Blup Nhách có hành vi đặt mua linh kiện dùng chế tạo súng, nên tiến hành triệu tập đối tượng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Blup Nhách khai nhận, trong tháng 8/2017, đối tượng này đặt mua một nòng súng qua tài khoản mạng xã hội Facebook. Sau đó, Blup Nhách sử dụng nòng súng cùng với ống ngắm, đèn laser đã mua được trước đó, kết hợp các bộ phận tự chế khác, để chế tạo thành khẩu súng có chiều dài 1m, sử dụng đạn thể thao.

Có được khẩu súng chế tạo hoàn chỉnh tại nhà, đối tượng Blup Nhách 2 lần dùng săn bắn thú rừng, thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

