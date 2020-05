Người đàn ông tử vong sau 10 ngày bị đánh

TPO - Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tới (45 tuổi, ngụ ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.