Người đàn ông U60 đâm anh trai tử vong sau trận cãi vã

Trước đó vào trưa cùng ngày (11/2), ông Trần Văn Ph. (sinh năm 1958, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng) và em trai là Trần Văn Phít (sinh năm 1962, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng đến nhà thờ họ để dự lễ cúng tổ. Tại đây, hai anh em ông Ph. phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau sau đó ông Phít ra về.

Đến 12h30, ông Ph. đến nhà ông Phít tại khu 3 (thị trấn Tiên Lãng) để nói chuyện và xảy ra xô xát tại đây, ông Phít dùng dao đâm khiến anh trai tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tiên Lãng đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng. Lực lượng công an cũng bắt giữ ông Phít ngay sau đó.

Hiện, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hoàng Dương - Phương Linh