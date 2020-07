Người dân 'vây bắt' chủ hụi bị lập bàn thờ ở Lâm Đồng

Quảng cáo

Đến chiều nay (18/7), danh sách người cho chủ hụi N.T.C.T (39 tuổi, trú thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vay tiền, đã lên đến hơn 100 người với số tiền mười mấy tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, vào hôm qua (17/7), một số chủ nợ của N.T.C.T và công an xã Ninh Gia đã đưa chủ hụi này đến trụ sở công an huyện Đức Trọng. Sau đó, người dân kéo đến trụ sở rất đông, trình báo việc mình bị N.T.C.T giật hụi, nợ tiền...

Các tổ điều tra nghiệp vụ của Công an huyện Đức Trọng đã liên tục ghi lời khai của người dân đến 22 giờ đêm. Nhiều người dân ở lại trụ sở cơ quan công an, chờ đến sáng hôm nay tiếp tục làm việc.

Theo lời người dân địa phương vào trưa 17/7, khoảng 4-5 người là chủ nợ của N.T.C.T đã dùng ô tô bán tải đi tìm vợ chồng chủ hụi này. Họ bắt gặp vợ chồng N.T.C.T trên một chiếc taxi ở ngã ba Tân Hội (xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, liền kề xã Ninh Gia).

Vừa thấy ô tô của nhóm chủ nợ, vợ chồng N.T.C.T vội nằm xuống sàn xe để trốn. Nhóm chủ nợ đề nghị tài xế taxi dừng xe rồi yêu cầu vợ chồng N.T.C.T đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Cả hai bị đưa tới Công an xã Ninh Gia, sau đó chuyển đến Công an huyện Đức Trọng.

Vợ chồng N.T.C.T trốn trên taxi này.

Các chủ nợ căng băng rôn, lập bàn thờ trước nhà N.T.C.T để đòi nợ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, N.T.C.T làm chủ nhiều dây huê hụi (đóng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/tháng) và làm nghề đáo hạn ngân hàng từ nhiều năm nay. Nhiều người dân tin tưởng, tham gia chơi huê hụi và đưa tiền cho T. vay lấy lãi.

Khi các khoản nợ đã lên đến mười mấy tỷ đồng, N.T.C.T tránh mặt và “mất liên lạc” với các chủ nợ. Quá bức xúc, ngày 12/7, hàng chục người dân đã đến trước cửa nhà chủ hụi căng băng rôn, đặt tử thi giả, lập bàn thờ cúng bái gây sức ép để đòi tiền.



Công an Đức Trọng đã vận động người dân giải tán, không tập trung trước cửa nhà N.T.C.T. Cơ quan điều tra đang tạm giữ N.T.C.T để đấu tranh làm rõ các hành vi theo đơn tố cáo. Quá trình điều tra, xác minh, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Kim Anh ​