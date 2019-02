Người em đã chế tạo mìn từ 2kg thuốc nổ để gài trong nhà anh trai

Cụ thể, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, phụ trách phòng Tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Thiệu Hóa khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản đối với vụ nổ mìn lúc rạng sáng ngày 9/2, tại gia đình ông Nguyễn Huy Liên (SN 1960, thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Sau đó, Công an huyện Thiệu Hóa đã chuyển toàn bộ hộ sơ vụ án cho Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 22/2, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ các tội danh khác của nghi phạm Nguyễn Huy Xô (em trai ông Nguyễn Huy Liên). Cụ thể như các tội danh: Mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ trái phép; Cố ý giết người... Sau khi thu thập, điều tra đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an mới khởi tố bị can với các tội danh cụ thể theo quy định của pháp luật.

Mưu tính từng chi tiết cho việc trả thù?

Như Tiền Phong đã đưa tin, t heo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lúc 2h10 phút ngày 9/2, tại nhà ông Nguyên Huy Liên (SN 1960) xảy ra ra vụ nổ.

Hậu quả ông Liên và hai cháu nội là Nguyễn Huy Minh (SN 2000) và Nguyễn Huy Mạnh (SN 2012) bị thương vì ngủ sát vị trí nổ (cách một bức tường). Ba người lớn cùng 3 đứa trẻ khác trong nhà lúc xảy ra vụ việc may mắn thoát nạn.

Vụ nổ làm căn nhà 2 tầng của ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng. Một số căn nhà xung quanh cũng bị hư hỏng một phần. Thiệt hại tài sản bước đầu xác định khoảng trên 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra sàng lọc trăm đối tượng, ban chuyên án đã xác định nghi phạm là Nguyễn Huy Xô (SN 1963, ở thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa) - em trai của nạn nhân. Đây là người đang có mâu thuẫn sâu sắc với gia chủ.

Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 tháng, đối tượng Xô đã rời khỏi địa phương vào miền Nam, ít liên lạc với gia đình người thân, thường xuyên thay đổi số máy điện thoại để che giấu hành tung của mình.

Ngày 17/2, sau khi xác định được Xô tới khu vực xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chuẩn bị để đi tàu đánh cá, ban chuyên án tiến hành bắt nghi phạm này, đồng thời triệu tập toàn bộ các đối tượng có liên quan trong vụ án để đấu tranh khai thác.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Huy Xô đã khai nhận: Do mâu thuẫn sâu sắc với gia đình ông Liên và Nguyễn Huy Thông (con trai ông Liên, hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính ở miền Nam) nên Xô đã có ý định trả thù từ tháng 10/2018. Tháng 11/2018, Xô liên hệ với một thanh niên ở Vũng Tàu mua 2 kg thuốc nổ, 1,5 mét dây cháy chậm và 2 kíp nổ, sau đó mang về Thanh Hóa.

Ngày 4/2 (tức đêm 30 Tết Kỷ Hợi), Xô đã có ý định đánh mìn nhà ông Liên nhưng do thời điểm đó đông người đi lại nên kế hoạch này không thành công. Đến ngày 9/2, Xô đi từ TP Thanh Hóa về Thiệu Tâm để thực hiện vụ nổ như ý định từ trước. Khi đến khu vực Cồn Chanh là nơi giáp ranh giữa huyện Triệu Sơn và xã Thiệu Tâm, Thiệu Viên (huyện Thiệu Hóa), Xô đã chế một quả mìn tự tạo từ 2 kg thuốc nổ công nghiệp gắn với kíp và dây cháy chậm được mua từ trước.

Ban đầu đối tượng định gắn 2 quả mìn ở cửa nhà và góc tường nên làm 2 kíp nổ nhưng sau đó Xô thấy lượng thuốc ít, không đủ sức công phá nên chỉ làm 1 quả mìn. Lợi dụng lúc đêm khuya không có người đi lại, Xô lái xe máy về cánh đồng khu vực xã Thiệu Tâm rồi đi bộ theo lối sau vào nhà Xô (giáp nhà ông Liên).

Sau đó, Xô bắc thang để trèo lên lan can tầng 2 nhà ông Liên đặt mìn, châm lửa dây cháy chậm rồi cất thang, bỏ chạy ra ngoài đồng để tẩu thoát. Chạy được một đoạn, quả mìn phát nổ, Xô nhanh chóng di chuyển đến nơi cất giấu xe máy rồi bỏ trốn về TP Thanh Hóa và liên tục di chuyển tới khi bị bắt tại xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Hiện nay, Phòng Hình Sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang phối hợp với phòng chức năng liên quan để tiếp tục tiến hành xác minh, điều tra. Nghi phạm Nguyễn Huy Xô hiện đang bị tạm giữ hình sự.

Hoàng Lam