Người làm công trộm cắp tiền tỷ của bà chủ

Cách đây 15 năm, Nguyễn Văn Thuyên được bà Nguyễn Thị Sù (80 tuổi) trú ở 12 Hoàng Văn Thụ, phường Xương Huân, TP Nha Trang tiếp nhận làm nhân viên phục vụ quán cơm Việt Nam ở 23 Hoàng Văn Thụ, phường Xương Huân.

Do Thuyên gắn bó với quán cơm nhiều năm nên bà Sù luôn tin tưởng là người tốt, vì thế mỗi khi sức khỏe suy yếu do tuổi già, bà Sù thường nhờ Thuyên đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi sau một ngày tất bật kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhiều lần đưa bà Sù về nhà và trực tiếp mở khóa cửa, khóa phòng ngủ, Thuyên phát hiện bà chủ quán cất nhiều cọc tiền bên trong tủ gỗ mi ni đặt cạnh giường ngủ, nên mưu tính trộm cắp.



Trong hai lần đưa bà Sù về nhà riêng vào giữa tháng 8 và 10/2017, Thuyên tranh thủ thời khắc bà chủ quán đi tắm rửa, vệ sinh để lấy chìa khóa của chủ nhân để trên đầu giường rồi mở tủ gỗ trộm cắp tiền tỷ. Mãi đến giữa tháng 11/2017, khi kiểm tra lại nguồn tiền đã cất trong tủ, bà Sù mới phát hiện kẻ gian đột nhập và khẩn báo số tiền mất trộm 1,2 tỷ đồng.



Từ kết quả khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu cạy phá khóa tủ, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, trong thời gian gần đây các điều tra viên ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa đã đấu tranh làm rõ hành tung kẻ trộm.



Theo Nguyễn Văn Thuyên khai nhận số tiền trộm cắp 1,05 tỷ đồng đã gửi về quê nhà cho người thân, trả nợ và mua tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng internet. Từ lời khai của Thuyên, điều tra viên đã vận động đối tượng giao nộp, kết hợp truy thu 950 triệu đồng.

