Người mẹ trẻ bắt cóc chính con ruột của mình

Công an Q.11, TP.HCM hiện đang điều tra vụ người mẹ trẻ dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu T.T.N (5 tuổi). Người dàn cảnh bắt cóc là mẹ ruột của N, là T.M.L (24 tuổi). Còn người trình báo Công an về vụ việc trên là bà Q.M.V (45 tuổi), mẹ của L cũng là bà ngoại của cháu N.

Trước đó, tối 19/2 bà V đến công an địa phương trình báo về việc cháu ngoại bị bắt cóc. Theo bà này, cháu ngoại của bà bị bắt đi khi học tại trường mầm non H.N ở đường Lạc Long Quân, P.10, Q.11. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Q.11 phối hợp cùng Công an P.11, Q.11 vào cuộc xác minh nội dung trình báo, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chị L (là mẹ ruột của N, là con của bà V) có nhiều nghi vấn nên mời làm việc.

Qua đấu tranh, L đã thừa nhận thực hiện màn dàn cảnh bắt cóc chính con ruột của mình. Cụ thể, L khai, việc có cháu N trước đây là ngoài ý muốn của chị nên gửi cho bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng. Gần đây, L nhận thấy rằng, cháu N làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, hạnh phúc tương lai nên nghĩ đến việc dàn cảnh bắt cóc, mang cháu N đi nơi khác để… bỏ rơi.

L bàn bạc với em gái là T.V.A (15 tuổi) kế hoạch bắt cóc cháu N. Chiều 19/2, A đến trường mầm non H.N để đón cháu N giao cho L. Sau đó, L mang con ruột đến vứt bỏ ngay trước cơ sở xã hội Tâm Đức ở đường Đoàn Như Hài, P.12, Q.4 để nơi này nuôi dưỡng.

Ngay trong chiều cùng ngày, A và L quay lại trường la toáng lên rằng cháu N bị bắt cóc. Tuy nhiên, cuối cùng màn dàn cảnh của 2 chị em này không qua mặt được cơ quan Công an. Sau đó, Công an đã tìm thấy và đưa cháu N về nhà.

Hiện vụ việc đang được làm rõ .

Theo VietNamNet