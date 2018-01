Người nhái 'dàn trận' mò tìm, nạn nhân tự đến công an trình diện

Đến chiều ngày 3/1, anh Châu Anh Huy (20 tuổi, tạm trú phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đến công an phường Phước Bình (quận 9) trình diện và cho biết mình đã đánh rơi chiếc xe máy dưới cầu do say rượu.

Trước đó, sáng sớm 3/1, nhiều người đi trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh) phát hiện một chiếc xe Wave màu trắng mang BKS 59X2 - 550.58 nằm cạnh mé bờ sông đoạn dưới chân cầu Nam Lý Rạch Chiếc nhưng không thấy người điều khiển nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận 9 ghi nhận vụ việc. Sau đó, nhiều người nhái thuộc phòng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh được huy động đến hiện trường lặn tìm nạn nhân vì có thể mất tích dưới sông. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xung quanh hiện trường theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm.

Đến gần trưa cùng ngày, sau nhiều tiếng tìm kiếm mà không thấy, nước sông lên cao nên việc tìm kiếm tạm hoãn. Chiếc xe máy liên quan được đưa về trụ sở công an để truy tìm chủ nhân phương tiện.



Từ biển số chiếc xe, Công an quận 9 xác minh chủ phương tiện thì được biết người đứng tên chủ sở hữu là anh Châu Ngọc Anh (23 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác nhận nhà của Châu Ngọc Anh đã bán và chuyển đi đâu không rõ.

Hiện trường chiếc xe máy nằm sát mé bờ sông. Sau khi các báo đưa tin về vụ việc trên kèm theo biển số xe thì em của anh Châu Ngọc Anh là Châu Anh Huy đã đến công an phường Phước Bình làm việc và thừa nhận đã đi chiếc xe đó của anh ruột. Do khuya hôm trước nhậu quá say, trên đường về ngang cầu Nam Lý thì không làm chủ được tay lái nên đã bị té ngã xuống sông và may mắn bò được lên bờ rồi bỏ xe đi bộ về nhà.

Đến chiều nay, sau khi tỉnh rượu, đọc báo thấy đăng tin về chiếc xe của mình và nhiều người nhái đang lặm tìm trên sông, Huy đã mang theo đầy đủ giấy tờ đến công an trình báo về vụ việc. Hiện công an quận 9 đã bàn giao phương tiện lại cho Huy.

