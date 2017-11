Người phụ nữ 'khủng bố' chủ tịch xã, đánh công an bị thương

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đỗ Thị Huệ (SN 1972, ở Phúc Thọ, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là UBND xã Phụng Thượng nơi Huệ cư trú.

Theo cáo trạng, Ban giải phóng mặt bằng huyện Phúc Thọ đã thanh toán tiền đền bù đất nông nghiệp của bố mẹ Huệ cho anh trai bị cáo. Vì vậy, Huệ đã nhiều lần tới UBND xã Phụng Thượng gây rối, yêu cầu thi hành bản án dân sự về việc chia tài sản thừa kế cho mình và các anh chị em khác.

UBND xã đã nhiều lần giải thích, hướng dẫn Huệ tới Chi cục thi hành án dân sự huyện Phúc Thọ để được giải quyết nhưng đối tượng không đồng ý. Ngày 23/3, người phụ nữ mang 4 chai thủy tinh đựng nước mắm tới UBND xã rồi to tiếng với cán bộ địa chính.

Sau đó, Đỗ Thị Huệ lần lượt ném các chai nước mắm vào khu vực phòng địa chính, trưởng Công an, Chủ tịch UBND xã. Bị cáo nói: “Để mọi người ngửi… trả quyền lợi cho chúng tôi nhanh”.

Đỗ Thị Huệ tại tòa phúc thẩm.

Ngày 25/4, Huệ lại cầm theo chai nước mắm tới phòng Trưởng Công an xã để yêu cầu giải quyết việc mình bị anh trai đánh. Công an đã giải thích vụ việc đang được xử lý nhưng Huệ to tiếng, cầm chai nước mắm đập thẳng xuống phòng làm việc.

Sáng hôm sau, người phụ nữ lại cầm theo một chai thủy tinh đựng nước mắm, tự ý vào phòng của Chủ tịch UBND xã Phụng Thượng. Chủ tịch xã đã cố gắng giải thích nhưng đối tượng to tiếng, đập chai nước mắm xuống nền nhà.

Ngoài 3 vụ việc trên, từ 3/5 đến 10/5, Đỗ Thị Huệ còn 3 lần tới UBND xã Phụng Thượng gây rối bằng cách chửi bới, ném gạch vào cửa kính... Đối tượng còn gây thương tích cho Trưởng Công an xã.

Ngày 22/9, TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt Huệ 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng nhưng người phụ nữ kháng cáo, kêu oan. Tại tòa phúc thẩm, Huệ thừa nhận các hành vi của mình nhưng cho rằng cán bộ xã bao che cho người khác cướp đất của mình…

Xét Huệ không có căn cứ kháng cáo, tòa phúc thẩm tuyên y án, bác đơn của bị cáo.

Xuân Ân