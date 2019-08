Người phụ nữ tổ chức cho gần chục nam nữ vượt biên trái phép

Quảng cáo

Sáng 7/8, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ, tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và Lường Văn Mộng (SN 1988, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, thông qua công tác tuần tra, quản lý địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ an ninh công an tỉnh phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cốc Nam (thuộc đòn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn) phát hiện trên đường mòn 05 thuộc thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng có một nhóm người có biểu hiện chuẩn bị xuất cảnh sang Trung Quốc. Tiến hành kiểm tra, nhóm người trên không có giấy tờ xuất cảnh nên tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng Hằng khai nhận đã liên kết, bàn bạc với đối tượng Mộng là người dân địa phương Lạng Sơn tổ chức môi giới 7 người nam nữ còn trẻ tuổi trú quán tại hai tỉnh Cao Bằng và Nghệ An xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê hoặc lấy chồng ở bên kia biên giới.



Đối tượng Hằng là người qua lại biên giới Việt- Trung nhiều lần nên có mối quan hệ với các đối tượng trong đường dây đưa người trái phép qua biên giới ở Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc).



Do có chút nhan sắc, "dẻo mỏ" nên đối tượng Hằng dễ thuyết phục để đưa người qua biên giới .Ảnh: Huyền Mỹ Bảy thanh niên nam nữ được Hằng đưa ra biên giới theo đường mòn để sang Trung Quốc .Ảnh: Huyền Mỹ

Hiện nay, công an Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.



Nguyễn Duy Chiến