Người phụ nữ tử vong bị trói hai chân, dìm dưới mương nước

Công an huyện Cầu Kè ngày 30/11 đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại xã An Phú Tân. Nạn nhân được xác định là Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ xã An Phú Tân). Thi thể nạn nhân được phát sáng cùng ngày, tại mương nước sau nhà.

Kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân huỷ mạnh. Hai chân nạn nhân bị trói và dìm dưới mương sau nhà, bởi 5 thanh tre đan xen nhau. Cảnh sát nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương điều tra, tập trung lực lượng làm rõ vụ án và truy bắt thủ phạm.

Theo người dân địa phương, nhiều ngày nay bà Tuyết không ra khỏi nhà. Hàng xóm sang tìm hiểu, phát hiện trên nền nhà có vết mau nên tri hô, tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

