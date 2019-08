“Người vận chuyển” bị bắt giữ khi mang 1kg thuốc phiện qua biên giới

Theo đó, vào lúc 13h15 (ngày 25/8), tại khu vực bản Kèo Cơn (xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng Keng Đu phối hợp với Đồn biên phòng Mỹ Lý - Bộ đội biên phòng Nghệ An; Đội kiểm soát ma túy Hải quan Nghệ An và Công An huyện Kỳ Sơn đã đấu tranh thành công chuyên án án 384L, phát hiện bắt giữ đối tượng Thoong Đăm Khăm Viêng Xay, (SN 1997, trú tại bản Phiêng Hồng, Cụm bản Bò Nhia, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng tại CQĐT.