Nguyên Cục trưởng thuế Bình Dương bị bắt

Ngày 27/2, ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Cục phó, và một phó phòng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS. Cảnh sát cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của các bị can, thu giữ tài liệu liên quan hành vi sai phạm.



Theo thiếu tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn của Bộ Công an) động thái này được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm trong chuyển nhượng khu đất 43 ha, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Ông Lê Văn Trang lúc còn đương nhiệm. Ảnh: Cục thuế Bình Dương. Khu đất do Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý, nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương - vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh này.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố 7 người thuộc Tổng công ty này gồm: Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc; Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó tổng giám đốc; Lý Thanh Châu, Phó Tổng giám đốc); Đỗ Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng; Huỳnh Công Phát, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thế Sự, Trưởng ban kiểm soát công ty.

Theo điều tra ban đầu, năm 2010, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Đến năm 2016, Tổng công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2.

Năm 2018, dự án khu dân cư Tân Phú được khởi công tại khu đất "vàng" với 1.210 sản phẩm đất nền và nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập và song lập. Tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh (trái) và 2 đồng phạm bị bắt hồi tháng 4/2020. Cơ quan điều tra xác định, các bị can ký giúp chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145 ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định.

Việc chuyển nhượng khu đất do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 (về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) gây thất hơn 126 tỷ đồng.

Hiện khu đất này chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM mua lại toàn bộ Công ty Tân Phú.

Theo VnExpress