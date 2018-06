Nguyên Đội phó CSGT cùng 10 người bị bắt quả tang trên chiếu bạc

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, vào khoảng 17h ngày 08/6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà ông Đặng Bá Khanh tại thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) thu giữ hơn 60 triệu đồng. Trong số 11 đối tượng bị bắt giữ, có một cán bộ thuộc Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).Trao đổi với PV, Đại tá Trần Đức Triệu – Trưởng Công an huyện Hải Lăng xác nhận vụ việc kể trên và cho biết, trong 11 đối tượng bị bắt vì tội đánh bạc thì có một cán bộ nguyên là Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng.Theo đó, vị cán bộ nêu trên được xác định là Phan Trung Nam - Nguyên là đội phó Đội CSGT Công an huyện Hải Lăng vừa gửi đơn xin ra khỏi ngành trước khi xảy ra vụ việc.Thời điểm bị bắt giữ, ông Phan Trung Nam đã có đơn xin xuất ngũ và ra khỏi ngành từ ngày 9/5 và đã được tổ chức chấp thuận. Trong khoảng thời gian chờ giải quyết các chế độ hiện hành thì xảy ra việc tham gia đánh bạc và bị bắt - Đại tá Trần Đức Triệu cho biết thêm.Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Infonet