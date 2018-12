Nguyên giảng viên dọa giết hiệu trưởng trường CĐ Cần Thơ kêu oan

Sau một ngày xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Kiệt (nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày 30/11, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo này 1 năm tù về tội danh trên. Bị cáo cho rằng mình bị oan và sẽ kháng cáo để đòi sự công bằng.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Kiệt cùng làm tại Trường CĐ Cần Thơ. Năm 2015, vợ bị cáo được quy hoạch đào tạo học thạc sĩ nhưng năm đó không có lớp được mở. Đến năm 2016, vợ Kiệt tiếp tục đăng ký học thạc sĩ nhưng trường không đồng ý.

Bức xúc nên ngày 18/9/2016, ông Kiệt đăng lên Facebook nhiều quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng của trường và khẳng định việc bổ nhiệm này không đúng quy trình. Sau đó, bị cáo còn cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí về việc giáo viên của trường làm mất bài thi. Bên cạnh đó, ông Kiệt còn nhiều lần công khai dọa giết ông Trần Thanh Liêm - Hiệu trưởng trường CĐ Cần Thơ. Việc làm trên của bị cáo đã gây ảnh hưởng đến uy tín và sinh hoạt bình thường của ông Liêm và uy tín và hoạt động của nhà trường.

Vị phó hiệu trưởng bị Kiệt đăng lên mạng xã hội vu bổ nhiệm không đúng quy trình cho biết, ông có đơn tố cáo Kiệt vì đã xâm phạm quyền và lợi ích của ông. Ngoài ra ông còn đề nghị, HĐXX đưa ông vào tố tụng với tư cách người bị hại. Tuy nhiên, xét thấy ông này chưa bị tổn hại như đã nói nên tòa không chấp thuận.

Tại tòa, bị cáo Kiệt liên tục kêu oan và cho rằng mình không phạm tội. Luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu tiến hành giám định chứng cứ hồ sơ. Nhưng HĐXX cho rằng vụ án này không thuộc trường hợp phải bắt buộc giám định theo quy định của Bộ luật Tố Tụng hình sự và bị cáo cũng đã thừa nhận tài khoản facebook là của bị cáo và có đăng tải các tài liệu như đã được thu thập trong hồ sơ nên không cần thiết phải giám định lại. Đồng thời, tòa cũng nhận định, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra, VKS đã thực hiện đúng quy định theo Bộ luật Tố Tụng hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm Hiến pháp năm 2013 về việc tự do ngôn luận. Các thông tin của trường mà bị cáo đăng lên mạng xã hội không mang tính xây dựng tập thể mà là vì mục đích cá nhân. Việc bị cáo có lời lẽ đe dọa ông Liêm đã làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ông Liêm, gây hoang mang trong nội bộ nhà trường. Với những hành vi nêu trên đã cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bị cáo. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

Kim Hà