Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị đề nghị 4-5 năm tù

Đại diện Viện kiểm đề nghị phạt ông Đặng Thanh Bình 4-5 năm tù. Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) mỗi bị cáo từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Tất cả cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.