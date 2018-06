Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khai gì tại cơ quan điều tra?

TAND TPHCM vừa có quyết định triệu tập cá nhân, đơn vị liên quan đến phiên xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), dự kiến diễn ra từ ngày 25-29/6 tới đây.

Theo Quyết định triệu tập của thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Thanh Lâm, bị cáo Đặng Thanh Bình có 5 luật sư bào chữa, gồm: Phạm Văn Đàm, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Hồng Bách, Lê Thị Minh Nhân và Vũ Lai Bằng.

4 bị cáo còn gồm: Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) có tất cả 5 Ls bào chữa.

Tòa cũng triệu tập hai bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và 12 cá nhân cùng đại diện NHNN, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN CN tỉnh Long An đến toà.

Ngoài thẩm phán chủ tọa Vũ Thanh Lâm, phiên tòa còn có thẩm phán Trần Minh Châu, các hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa là các kiểm sát viên Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và Lê Thị Đông.

Theo cáo trạng, các ông Phước, Thanh, Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank.

Các cán bộ này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng nghìn tỷ đồng. Ông Hà Tấn Phước bị xác định có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan thiệt hại 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh là trên 10.000 tỷ đồng.

Về phần nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, ông này bị cáo buộc có các bút phê không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, để Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Song, tại Cơ quan điều tra, ông Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.

Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng: Qua kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận ông Đặng Thanh Bình sai phạm. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị can Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, khung hình phạt 3-12 năm tù giam.

Tân Châu