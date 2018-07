Nguyên phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình lĩnh 3 năm tù

Năm nguyên cán bộ ngành ngân hàng đều bị tuyên án tù. Ảnh: Tân Châu

Khoảng 15h chiều nay (2/7), HĐXX phiên tòa của TAND TP.HCM, xử vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB và nay là CB) đã tuyên án.

Ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc NHNN) bị tuyên 3 năm tù, bị cáo Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN CN tỉnh Long An) 2 năm tù, Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank CN TPHCM) 1 năm tù, Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) 1 năm tù, Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) 2 năm 6 tháng tù cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án cũng tuyên Miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo vì thiệt hại trên 18.000 tỷ đồng do ông Phạm Công Danh và đồng phạm ông Danh sử dụng.

Về kiến nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an, VKSND tối cao làm rõ hành vi của các thành viên trong Cơ quan thanh tra giám sát NHNN của công tố, bản án cho rằng Cơ quan điều tra đang điều tra nên HĐXX không chấp nhận.

Bản án cho rằng, 5 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng đã không thực hiện hết nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu Trstbank, không biết rõ năng lực tài chính của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB). Đây chính là nguyên nhân đổ vỡ phương án tái cơ cấu, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh biến ngân hàng thành công cụ phạm tội, gây thất thoát 16.000 tỷ đồng tại VNCB.

Tân Châu