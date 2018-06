Nguyên thượng tá Công an lừa đảo chiếm đoạt 24 tỷ đồng

Theo nội dung cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014, ông Y Tuyến Ksơr là Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) Công an tỉnh Đắk Lắk; Từ tháng 5/2014 đến tháng 8/2016, ông Y Tuyến Ksơr giữ chức Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian này, Y Tuyến đã nhận tiền của rất nhiều người với cam kết xin cho con em họ được vào học tại các Trường của ngành Công an, vào công tác trong ngành Công an hoặc xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác.

Danh sách một số nạn nhân