Nguyên Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực không cố ý làm trái?

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, qua điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Đình Thực.