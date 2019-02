Nguyên Trung tướng Bùi Văn Thành kháng cáo, xin hưởng án treo

Ngày 14/2, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận đơn kháng cáo án sơ thẩm của ông Bùi Văn Thành - nguyên Trung tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong đơn, bị cáo Thành đề nghị cấp xét xử phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; xem xét nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và cân nhắc cho bị cáo được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 30/1, tại phiên xử Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm”) - nguyên thượng tá Tổng cục V Bộ Công an, HĐXX xác định bị cáo Bùi Văn Thành thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc thẩm định giá nhà, đất tại số 129 Pasteur (TP.HCM).

Ông Thành cũng không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh. Khi Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho người khác, ông Thành đã không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn dẫn tới thiệt hại cho Nhà nước

Phiên tòa xét xử Vũ "nhôm" và các đồng phạm.

Cũng theo HĐXX, Vũ “nhôm” được thành lập 2 doanh nghiệp bình phong của lực lượng công an gồm Cty xây dựng Bắc Nam 79 và Cty Nova Bắc Nam 79. Bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa lực lượng công an và được 4 bị cáo còn lại soạn văn bản đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cho thuê mua 7 khu “đất vàng” tại Đà Nẵng và TP.HCM một cách trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 1.159 tỷ đồng.

Trong vụ án, các bị cáo Nguyễn Hữu Bách - nguyên đại tá, Phan Hữu Tuấn - nguyên Trung tướng Tổng cục V dù biết mục đích của Vũ “nhôm” mua, thuê đất không phục vụ nhiệm vụ ngành công an nhưng vẫn đề nghị lãnh đạo ký giấy tờ hoặc ban hành các văn bản tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm đất công.

Bị cáo Trần Việt Tân - nguyên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an bị xác định đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát Tổng cục V, để Vũ “nhôm” lợi dụng quyền hạn và các văn bản của lực lượng công an thuê, mua nhà đất; làm giảm uy tín ngành công an...

Vì vậy, HĐXX tuyên bố các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; xử phạt Vũ “nhôm” 15 năm tù, đề nghị thẩm phán có thẩm quyền tổng hợp mức 25 năm tù về các tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra rại ngân hàng Đông Á (do án chưa có hiệu lực).

Tiếp đến, bị cáo Bách phải nhận 5 năm tù, tổng hợp 6 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là 11 năm tù; bị cáo Tuấn nhận 5 năm tù, cộng bản án 7 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước là 12 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Việt Tân 36 tháng tù; bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vũ “nhôm” kêu oan: Bị cáo vào ngành không phải để trục lợi Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) cho biết từng điều hành 3 doanh nghiệp hoạt động có lãi trước khi tham gia lực lượng công an năm 2009. Vì vậy, bản thân bị cáo không vào ngành để trục lợi.

Xuân Ân