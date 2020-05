Nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tuyên 24 tháng tù giam

Quảng cáo

Trước đó, sau khi vụ án được đưa ra xét xử sáng 8/5, toà bước vào phần nghị án kéo dài đến chiều 12/5. Trong buổi tuyên án chiều 12/5, bị cáo Nguyễn Chí Phương vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự, Công an TP. Thanh Hóa có lấy trộm một chiếc xe máy của anh Nguyễn Quang Ngọc tại nhà xe cán bộ Công an TP. Thanh Hóa để sử dụng. Đến ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Chí Phương Trưởng Công an TP. Thanh Hóa và Đội điều tra tổng hợp làm việc với Đỗ Đức Hiếu và người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Lam