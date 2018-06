Nhận 12 triệu đồng sau khi bán 18 cô gái vào động quỷ

Hôm nay (18/6), TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm vụ “Mua bán người” do 6 bị cáo thực hiện. Đây là phiên tòa do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.

Trước đó ngày 15/1, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (38 tuổi) 12 năm tù, Lương Thị Huệ (37 tuổi) 8 năm tù, Trần Thị Hồng (48 tuổi, cả 3 đều ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù, Thái Thị Bình (42 tuổi, ngụ xã Phước Minh, Dương Minh Châu) 5 năm tù, Nguyễn Thị Thi (48 tuổi, ngụ xã Tân Lập, Tân Biên) 4 năm tù và Nguyễn Thị Mười (44 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, Châu Thành) 4 năm tù - tất cả cùng tội danh “Mua bán người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2014, Nguyễn Thanh Nhàn xuất cảnh sang Malaysia làm phục vụ quán cơm của người tên Dè Su ở Kualalumpua.

Nguyễn Thanh Nhàn đã cấu kết với Dè Su lôi kéo, dụ dỗ đưa các cô gái Việt Nam sang Malaysia bán cơm và ép buộc các cô gái bán dâm. Dè Su trả công cho Nhàn 1 triệu đồng-3 triệu đồng nếu Nhàn tìm được một cô gái giao cho Dè Su.

Khi các cô gái đến Malaysia, họ bị cất giữ hộ chiếu và bị ép buộc ký xác nhận nợ 13 triệu đồng. Sau đó Dè Su và Nhàn buộc các cô gái đi bán dâm để lấy tiền trả nợ.

Từ đầu năm 2015 đến ngày 7/6/2017, Nhàn về Việt Nam câu kết với Huệ, Mười, Thi và Bình tuyển chọn, dụ dổ đưa sang Malaysia giao cho Dè Su 21 cô gái Việt Nam. Trong đó Nhàn đưa trót lọt sang Malaysia 18 cô gái, được Dè Su trả công 12 triệu đồng, 3 cô gái còn lại đang làm thủ tục. 18 cô gái Việt đã sang Malaysia, có 1 cô gái bán cơm, 17 người còn lại bị ép buộc bán dâm.

Từ tin báo tội phạm, Công an tỉnh Tây Ninh quyết định phá án, với sự kết hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CA tỉnh Tây Ninh, CA huyện Trảng Bàng, Tân Biên, Tân Châu và CA TPHCM.

Ngày 7/6/2017, khi thấy xe ô tô đưa 3 cô gái xuất cảnh sang Malaysia, trên đường đi đến huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, lực lượng công an chặn xe, bắt giữ, trong đó có Nhàn. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ tất cả các đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định sẽ nghị án kéo dài, thời gian tuyên án sẽ thông báo sau.

Tân Châu