Nhận 2.500 USD ‘chạy án’, cựu Phó Viện trưởng huyện bị tuyên 5 năm tù

Chiều nay (21/2), sau 1 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trường An (cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu) 5 năm tù, về tội “Nhận hối lộ”. Bịc áo An bị truy cứu khoản 2, Điều 354 Bộ Luật hình sự.

Cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu - bị cáo Đặng Trường An, tại Tòa không thừa nhận tội "Nhận hối lộ"

Theo nội dung bản án, Đặng Trường An và Trần Văn Hào (kiểm sát viên Viện KSND huyện Tân Châu) được giao xử vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Thát phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 23/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can trên.

Tuy nhiên đến khoảng 16h 45, ngày 2/8/2019 tại lề đường Tỉnh lộ K48 (ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng huyện Tân Châu) , bị cáo Đặng Trường An đã bị cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang khi đang nhận phong bì có chứa 2.500 USD để giúp bị can trong vụ án trên được án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Trường An thừa nhận hành vi như cáo trạng, nhưng không thừa nhận tội danh “Nhận hối lộ” như cáo trạng truy tố mà cho rằng bị cáo có hành vi phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…” do: không chủ động đặt vấn đề trước về chuyện ‘chạy án’; và sẽ hoàn trả tiền nếu "không giúp được" lại; không hối thúc để nhận tiền...

Dẫn giải cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu - bị cáo Đặng Trường An về trại giam sau phiên tòa.

HĐXX sau giờ nghị án đã tuyên chấp nhận quan điểm truy cứu tội “Nhận hối lộ” của VKS, chấp nhận một phần ý kiến của luật sư là bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt và Tòa đã đã tuyên mức án như nêu trên.

