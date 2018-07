Nhận “chạy” vào trường công an, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Ngày 18-7, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Dũng (SN 1983, ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Chí Dũng .

Trước đó, phòng CSKT CATP Hà Nội nhận được đơn của ông Lê và ông Hoàng (cùng quê quán Hà Tĩnh) tố cáo bị Nguyễn Chí Dũng lừa đảo. Cụ thể, đầu năm 2015, ông Lê được gia đình thông gia nói chuyện muốn nguyện vọng xin cho cậu con trai vào học trường Trung cấp Công an. Ông Lê đã đặt vấn đề với con trai nuôi là giám đốc một công ty xuất khẩu lao động tại Hà Nội, và được anh này giới thiệu gặp Nguyễn Chí Dũng.



Khi đó, Dũng tự giới thiệu là người nhà một cán bộ lãnh đạo cấp cao, có rất nhiều mối quan hệ nên có thể “lo” 1 suất vào Trường trung cấp Công an. Theo yêu cầu của Nguyễn Chí Dũng, cuối tháng 5-2015, ông Lê đã đưa cho anh ta 400 triệu đồng chi phí “chạy” trường, với cam kết đầu năm học sẽ “có tin vui”.

Đặt niềm tin vào Dũng, tháng 7-2015, ông Lê tiếp tục giới thiệu một người quen khác là ông Hoàng, cũng có nhu cầu xin cho con trai vào trường Trung cấp công an. Nguyễn Chí Dũng nhận lời, nhưng đưa ra mức giá 550 triệu đồng với lý do lần trước là người nhà của ông Lê nên mới lấy rẻ.



Chấp nhận chi phí trên, ông Lê cùng ông Hoàng mang tiền ra Hà Nội. Gặp nhau tại một quán cà phê ở quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Chí Dũng yêu cầu ông Hoàng đặt cọc trước 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng liên tục gọi điện thoại thúc giục ông Hoàng chuyển thêm tiền.



Để ông Hoàng tin tưởng, Dũng bảo ông Hoàng cho con trai ra Hà Nội để cùng anh ta đi gặp các vị lãnh đạo. Tuy nhiên thực tế Dũng không đưa con trai ông Hoàng đi gặp bất cứ ai. Về phía ông Hoàng, trong vòng 1 tháng sau đó đã chuyển thêm cho Dũng 320 triệu đồng.



Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ sau khi nhận tổng số tiền 920 triệu đồng của ông Lê và ông Hoàng, Nguyễn Chí Dũng đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Bản thân đối tượng làm nghề thi công và giám sát các công trình xây dựng, không có mối quan hệ với bất cứ lãnh đạo nào, cũng như không có khả năng để “chạy” trường.



Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đề nghị những ai từng đưa tiền cho Nguyễn Chí Dũng và bị Dũng lừa đảo, liên hệ Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội để trình báo, cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

An ninh Thủ đô