Nhân chứng rùng mình nhớ lại khoảnh khắc nam thanh niên dùng mũ đánh chết người

Theo lời người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tươi (phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương) cho hay, sau khi va chạm giữa hai xe máy, một người đàn ông lớn tuổi hơn (sau đó được xác định là ông Nguyễn Thành Long) đã chủ động tấn công một nam thanh niên.

“Nghe tiếng người đàn ông khoảng 40 tuổi to tiếng với nam thanh niên khoảng 25 tuổi, tôi nhìn ra, phát hiện 2 xe máy nằm giữa đường nhưng không có dấu hiệu hư hỏng. Sau đó, 2 người trên xảy ra xô xát. Lúc bấy giờ, nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu khiến người đàn ông ngã xuống đường”, ông N.T (một người dân) nhớ lại.

Hiện trường vụ việc

Trong khi đó, một nhân chứng khác cho biết, trong khi giữa hai người xảy ra cãi vã thì người đàn ông lớn tuổi hơn dùng tay tấn công trước, sau đó nam thanh niên dùng nón tấn công lại và lên xe rời khỏi hiện trường bỏ lại người đàn ông nằm gục giữa đường.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều tối 18/8, một vụ va chạm giữa hai xe gắn máy trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người đàn ông tên Nguyễn Thành Long (39 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy biển số 49G1-458.62 trên đường Nguyễn Thị Tươi thì xảy ra va chạm với 1 xe máy khác. Sau khi xảy ra va chạm, người đàn ông bất ngờ bị người kia lấy nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu.

Sau khi nạn nhân nằm gục trên đường, kẻ thủ ác nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân gần đó lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện Công an TX. Dĩ An cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên gây ra cái chết của ông Nguyễn Thanh Long để điều tra làm rõ vụ việc. Do đó, chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Hương Chi