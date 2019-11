Nhân viên hợp đồng của VKS lừa 'chạy’ vào ngành công an để chiếm đoạt tiền

Quảng cáo

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2015 Nguyễn Thị Tân là nhân viên hợp đồng làm bảo vệ, tạp vụ tại Cơ quan đại diện phía Nam VKSND tối cao.



Trong thời gian làm việc tại đây, Tân lợi dụng danh nghĩa làm việc tại VKS đã đưa ra thông tin không có thật, làm nhiều người tin và đưa tiền cho Tân để xin vào làm việc tại cơ quan nhà nước và nhận mua xe bán hóa giá của VKSND tối cao.

Hành vi của Tân thể hiện là bà T. có con trai đi nghĩa vụ công an được xuất ngủ năm 2014. Thông qua một người bạn, bà T. biết Tân nhờ Tân giúp cho con trai vào làm tại Công an quận Gò Vấp hoặc Cơ quan thuế quận Tân Bình với số tiền 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tân không xin được việc nên bà T. tố cáo đến công an.

Ngoài ra bị cáo Tân cũng bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của thêm 3 người khác. Thủ đoạn ngoài xin việc còn là nhận mua xe hóa giá của VKSND tối cao. Tổng số tiền Tân chiếm đoạt là 700 triệu đồng.

Tân Châu