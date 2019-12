Nhân viên ngân hàng bán thông tin doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo

Quảng cáo

Bán thông tin 50 doanh nghiệp, hưởng lợi hơn 700 triệu đồng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành khác do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú quận Phú Nhuận, TP HCM) cầm đầu. Bốn bị can còn lại gồm: Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995), Nền Ngọc Tuấn (SN 1991), cùng quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Mạc Đăng Khoa (SN 1995) và Phạm Xuân Huy, cùng quê tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đối tượng Tú đã lợi dụng sự thiếu sót của hệ thống các ngân hàng trong quản lý tài khoản cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt tài sản. Để có được thông tin về các doanh nghiệp, Tú liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn, là nhân viên Ngân hàng B. - Chi nhánh Trường Sơn (ở quận Gò Vấp, TPHCM). Qua trao đổi, Tú nói đang cho các Cty vay lãi, đảo nợ ngân hàng do vậy cần Viễn cung cấp các thông tin của các Cty như: số tài khoản, thông tin cá nhân, số điện thoại, CMTND, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng, sao kê tài khoản ở những lần giao dịch gần nhất. Với mỗi thông tin của một doanh nghiệp, Tú trả cho Viễn từ 13-15 triệu đồng. Vì việc này trong khả năng nên Viễn đồng ý.

Sau khi nhận lời Tú, Viễn truy cập vào mạng nội bộ Ngân hàng B. bằng tài khoản được cấp để tìm hiểu thông tin. Viễn còn liên hệ bạn bè, đồng nghiệp làm ở hàng loạt ngân hàng khác để có thêm thông tin các doanh nghiệp trên cả nước cung cấp cho Tú.

Quá trình giao dịch, Viễn và Tú thường xuyên trao đổi thông tin qua mạng xã hội “Telegram” nhằm tránh bị phát hiện. Mỗi lần nhận thông tin của một công ty, doanh nghiệp, Tú liền chuyển khoản tiền cho Viễn như đã hứa.

Thấy nhiều lợi ích, Viễn nhờ Lê Thái Nhân (nhân viên Ngân hàng B.) và Nguyễn Thái Thịnh (nhân viên Ngân hàng S.) cùng tìm thông tin doanh nghiệp để cung cấp cho Tú.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự Viễn, Nhân và Thịnh để mở rộng điều tra. Bước đầu cảnh sát xác định, 3 nhân viên các ngân hàng này đã bán thông tin của 50 Cty, doanh nghiệp cho nhóm lừa đảo do Tú cầm đầu, qua đó hưởng lợi tổng số hơn 700 triệu đồng.

Làm giả con dấu, lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng



Tại cơ quan công an, Tú khai sau khi có được thông tin của các doanh nghiệp, Tú cùng đồng phạm mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng SMS Banking, giấy giới thiệu của các ngân hàng. Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các Cty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng, nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng lừa đảo hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cụ thể, Tú giao Huy, Hùng tài liệu hồ sơ giả. Sau đó, sử dụng CMTND, giấy giới thiệu giả mạo kế toán ngân hàng, thay mặt doanh nghiệp thay đổi dịch vụ SMS banking, qua đó thêm số điện thoại do Tú quản lý nhằm nhận biến động số dư của doanh nghiệp. Khi nắm được biến động số dư, Tú chỉ đạo thực hiện lệnh chuyển tiền. Mặt khác, đối tượng chủ mưu chỉ đạo Khoa, Tuấn cắm chốt tại các điểm ngân hàng khác chờ lệnh giao dịch lập tức sử dụng CMTND giả để rút tiền.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm lừa đảo do Tú cầm đầu đã thực hiện trót lọt 5 vụ, qua đó lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng. Số tiền chiếm được, Tú chia cho các đồng phạm một phần, số còn lại Tú giữ và sử dụng.

Nguyễn Hoàn