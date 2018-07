Nhập cảnh từ Lào về Việt Nam đánh bạc hàng tỷ đồng

Chiều 21/7, nguồn tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế, cho biết: một nhóm đối tượng người Hương Thủy có hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam; trong đó, có nhiều thanh niên từng sang Lào làm ăn vừa quay về quê để đánh bạc qua mạng.

Theo đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy, sau gần 10 ngày điều tra, đến ngày 20/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng, gồm: Võ Khắc Nhật Minh, Phan Đức Quang, Nguyễn Lương Tú, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Phạm Quang Vũ, Nguyễn Ngọc Tổng (quê Hương Thủy) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án này, thông tin từ công an, chuyên án điều tra về hoạt động phi pháp “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được xác lập vào thời điểm diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018. Khi bắt đầu World Cup, nhiều thanh niên trước đó qua Lào làm ăn đã quay về địa phương với suy nghĩ, World Cup chỉ diễn ra 4 năm 1 lần, nên phải về Việt Nam chơi cá độ cho hết mùa giải rồi sẽ quay lại Lào làm ăn.

Từ nguồn tin trinh sát và qua thu thập các chứng cứ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Hương Thủy phát hiện trên địa bàn có các điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng, với quy mô lớn.

Trước tình đó, Công an thị xã Hương Thủy xác lập chuyên án mang bí số 618Đ để đấu tranh, truy bắt. Qua đó, công an liên tiếp phát hiện quả tang các vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ tổ chức tinh vi tại nhà riêng của các đối tượng liên quan ngụ ở xã Thủy Vân, phường Thủy Dương, phường Phú Bài…

Cơ quan công an xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc qua mạng từ giữa tháng 6 đến thời điểm bị phát hiện quả tang, bắt giữ là khoảng 2,5 tỷ đồng.

Sau gần 10 ngày điều tra, đến ngày 20/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nhiều đối tượng liên quan, nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.