Nhiều đối tượng tham gia giết người tại quán karaoke ra đầu thú

Chiều tối ngày 6/8, Công an TX. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết vào lúc 12h trưa cùng ngày có 6 đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại quán karaoke đã đến trụ sở Công an phường Khánh Bình để đầu thú. Trong đó, có Nguyễn Anh Kiệt (người trực tiếp đâm chết nạn nhân).

Trước đó, vào khoảng 19h tối ngày 5/8, ông Phạm Văn Minh (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) cùng 4 người bạn đến quán Karaoke Hoa Phượng thuộc KP.Long Bình, phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương để hát. Khoảng 1 giờ sau, ông Minh ra tính tiền để về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Anh Kiệt (20 tuổi, quê An Giang).

Đối tượng Kiệt, người trực tiếp giết chết ông Minh

Vào thời điểm đó, nhóm của Kiệt có 10 người đã lấy mũ bảo hiểm, ghế… xông vào đánh ông Minh, riêng Kiệt chạy vào khu bếp của quán Karaoke lấy 1 con dao gọt trái cây rồi lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Minh khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Nhóm của Kiệt nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Người dân đã đưa ông Minh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Công an TX.Tân Uyên và Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương sau khi rà doát đã truy xét nhanh các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Thanh (17 tuổi, quê Sóc Trăng), Võ Văn Lợi (22 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Văn Liệt (đều 25 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra.

Trong khi đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Kiệt (SN 1998, ngụ An Giang); Nguyễn Nhật Trường (SN 2000, ngụ Đồng Tháp); Nguyễn Quốc Huy (SN 1995, ngụ An Giang); Nguyễn Trong Nghĩa (SN 1994, ngụ Vĩnh Long); Trịnh Văn Qúy (SN 1995, ngụ Vĩnh Long); Nguyễn Trí Linh (SN 1995, ngụ Vĩnh Long) sau khi gây án đã bỏ trốn và hôm nay đến cơ quan công an để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hương Chi