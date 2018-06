Nhiều người tại Huế 'sập bẫy' công an rởm

Theo hồ sơ của vụ án, khoảng tháng 8/2015, thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng đặt mua một bộ quần áo công an với quân hàm thiếu úy, kèm bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng. Dũng mặc bộ quân phục công an này rồi chụp ảnh, đưa lên Facebook nhằm tạo lòng tin với bạn bè trên mạng xã hội mình là công an thật.

Cuối tháng 6/2017, Dũng mạo danh là công an, rồi “nổ” có khả năng mua xe giá rẻ do công an đang thanh lý, đồng thời, còn có khả năng làm hồ sơ thủ tục cấp biển số xe không có nguồn gốc xuất xứ. Với những chiêu trò trên, Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Nga (1995), anh Nguyễn Hoàng Nguyên (1991), Lê Tân (1998, cùng trú tại Huế)... với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Sau một thời gian dài không thấy Dũng mua xe giá rẻ như đã hứa, các bị hại đến trình báo công an. Quá trình điều tra, công an xác định hành vi phạm tội của Dũng. Trước đó, Công an TP Huế cũng từng xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với Dũng về hành tàng trữ trái phép trang phục công an nhân dân.

Ngọc Văn