Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản liên tỉnh

Ngày 6/12, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ: Trịnh Minh Vương (SN 1995, trú quận 9, là đối tượng cầm đầu), Mai Thế Công (SN 2000, trú quận Bình Thạnh), Đoàn Gia Hải Thiên (SN 2000, trú quận 9), Trương Kim Phát (SN 1977, trú quận 1), Trần Ngọc Tuyến (SN 1993, trú quận Thủ Đức), Trần Quang Khang (SN 2000, trú quận Bình Thạnh). 6 đối tượng trên bị cáo buộc giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản ở nhiều quận huyện của TPHCM và các tỉnh giáp ranh.

Công an thu giữ nhiều tang vật thu giữ: 14 xe mô tô, 1 súng dạng rulô bắn đạn cao su, 28 viên đạn đầu cao su, 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân giả, 1 bảng tên Công an nhân dân mang giả, 3 bộ đàm, 5 roi điện, 1 nắm đấm bằng kim loại, 1 dùi cui kim loại, 3 còng số 8, 1 bình xịt hơi cay, 4 điện thoại di động.

Theo Công an TPHCM, nhóm 6 đối tượng đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán xe không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để hẹn gặp. Khi đang xem xe, các đối tượng này dùng còng số 8 khống chế nạn nhân và xuất trình 1 thẻ màu đỏ tự xưng là lực lượng Cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ.

Tang vật công an thu giữ.

Do biết đây là các xe máy không rõ nguồn gốc nên chúng đe dọa, gây áp lực yêu cầu nạn nhân đem xe về trụ sở Công an để làm việc. Trên đường đi, chúng hỏi nạn nhân về nguồn gốc xe máy, hoàn cảnh gia đình, tiền án, tiền sự để gây áp lực làm nạn nhân hoảng sợ và xin được giải tỏa. Đồng thời, chúng còn đe dọa để chiếm đoạt các thẻ ngân hàng để rút tiền của nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt được xe mô tô và tiền, chúng chở nạn nhân đến khu vực vắng người để giải tỏa và tẩu thoát.

Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự cướp tài sản trên địa bàn thành phố và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Minh Vương, Mai Thế Công, Trần Ngọc Tuyến, Đoàn Gia Hải Thiên, Trương Kim Phát và Trần Quang Khang về hành vi cướp tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công TPHCM đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Công an kêu gọi người dân là nạn nhân trong các vụ cướp liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự (địa chỉ số 96 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1; số điện thoại 028.3821.7080) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Văn Minh