Nhóm hoa khôi môi giới bán dâm nghìn USD cho đại gia sắp hầu tòa

TAND TP HCM dự kiến tháng 5 xét xử đường dây Môi giới mại dâm do Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Ngọc (32 tuổi) cầm đầu. Liên quan vụ án, Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, Hoa khôi thời trang 2017) và người đẹp Nguyễn Thị Kim Chi bị truy tố về cùng hành vi, mức hình phạt 3-7 năm tù.



Kết quả điều tra xác định, Tiền là MC một số phòng trà tại Sài Gòn nên có nhiều mối quan hệ. Các đại gia có nhu cầu mua dâm thường kêu Tiền kiếm người đẹp "vui vẻ". Những cô gái trong đường dây của Tiền đều là diễn viên, người mẫu nghiệp dư.



Tối 15/8/2017, đại gia tên Tuấn gọi điện cho Tiền, đề nghị đưa người đẹp đến phục vụ mình và bạn. Nữ MC cho biết hai Á khôi cuộc thi sắc đẹp sẽ bán dâm với giá 15 triệu đồng mỗi lượt. Hai bên hẹn nhau đến quán cà phê ở Cư xá Bắc Hải (quận 10) trao đổi.

Đường dây bán dâm do Tiền điều hành bị bắt hồi năm ngoái. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi chốt được giá, Tiền gọi Ngọc (Á khôi cuộc thi sắc đẹp) rủ thêm Nguyễn Thị Hà (Á khôi thời trang 2017 tại Hà Nội) cùng đi bán dâm. Người chị "cắt cò" 4 triệu đồng.Tối hôm đó, khi hai cô gái phục vụ khách trong khách sạn ở đường 3/2 (quận 10) thì cảnh sát bắt quả tang.Ngọc khai từng giúp chị gái môi giới cho Hiền bán dâm cho đại gia Lê với giá 1.000 USD nhưng chỉ đưa cho Hoa khôi thời trang 2017 10 triệu đồng. Ngoài ra, chị em Ngọc còn được khách đại gia chuyển khoản cho 30 triệu đồng tiền công môi giới.Tiền bị cáo buộc trong năm 2016-2017 đã môi giới cho nhiều người đẹp đi khách với giá 7-10 triệu đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của các nhân chứng nên chưa xác định được số tiền chị ta thu lợi bất chính.Sau lần được chị em Tiền giới thiệu đi bán dâm, Hiền "lấy mối" đại gia Lê, lập đường dây riêng cho mình. Tối 12/8/2017 có khách yêu cầu, cô gọi Lê Thị Lương báo giá đi khách là 30 triệu đồng rồi lấy 5 triệu đồng công môi giới.Đồng thời, Hiền nhờ bạn là Nguyễn Thị Kim Chi giới thiệu cô khác "đi show" giá 1.000 USD, cũng lấy "cò" 5 triệu đồng.Ba hôm sau, các cô gái do Hiền giới thiệu đang phục vụ khách thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tuy nhiên, Hiền vẫn được đại gia Lê bồi dưỡng thêm 11 triệu đồng.Khai với cơ quan điều tra, Hiền cho biết, trước đó giới thiệu cho hai người đẹp khác bán dâm cho bạn của đại gia Lê với giá 30-50 triệu đồng mỗi lượt. Trong đó, chị ta được các cô gái chia lại gần 20 triệu đồng tiền công và đại gia Lê bồi dưỡng thêm 13 triệu đồng.Nhiều cô gái khác liên quan đường dây này đang bị cơ quan điều tra xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.Trước đó, Công an TP HCM đã triệt phá nhiều đường dây mua bán dâm do các Hoa hậu, diễn viên người mẫu điều hành với giá hàng nghìn USD mỗi lượt. Tệ nạn mại dâm nam, có yếu tố nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm cũng ngày càng tăng. Cá biệt, một số cơ sở spa có biểu hiện hoạt động mại dâm đồng tính.Trước thực trạng này, TP HCM kiến nghị Quốc hội sớm nghiên cứu ban hành luật về phòng chống mại dâm để nâng cao tính pháp lý và hiệu lực thực thi.