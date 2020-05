Nhóm nghi người nhà Vũ nhôm giả cái bang diễn trò ăn xin ở Hội An bị phạt 67,5 triệu đồng

Quảng cáo

Chiều 5/5, Công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận đã có kết quả xử lý nhóm người giả cái bang diễn trò ăn xin ở Hội An.

Theo đó, cơ quan chức năng TP Hội An đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật. Cụ thể: Phan Anh Hạnh Tr. (36 tuổi) và Nguyễn Anh Thành T. (38 tuổi) bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng; Trần Thị Minh Th. (43 tuổi), Trần Thị H. (37 tuổi) và Nguyễn Thị Thu H. (42 tuổi) mỗi người bị xử phạt 12,5 triệu đồng (cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tổng số tiền phạt là 67,5 triệu đồng.

Trước đó như Tiền phong đã thông tin, ngày 31/3, có một nhóm người tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp, TP Hội An) trong đó 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng chợ. Một người đi ngang qua 4 người lê lết này và làm hành động như cho tiền còn một người khác trong nhóm cầm điện thoại quay.

Clip dài 47 giây phát tán trên mạng xã hội, nhiều người dân ở phố cổ Hội An bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện những cảnh quay trên.

Được biết, nhóm du khách này có người nhà của 2 bị can Phan Văn Anh Vũ và Phan Minh Cương (đang thụ án tù trong những vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng). Lãnh đạo TP. Hội An khẳng định đây là hành vi không thể chấp nhận được, nhất là thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch bệnh COVID – 19.

Hoài Văn