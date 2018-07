Nhóm thanh niên chế tạo, rao bán súng đạn trên mạng

Theo đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hiền (SN 1985, ngụ Đắk Lắk), Vương Tấn Phát (SN 1991), Lê Trọng Nghĩa (SN 1991, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán vũ khí quân dụng.

Trước đó, sau nhiều tháng xác lập chuyên án điều tra, Công an thị xã Dĩ An đã bắt quả tang Hiền bán 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại kiểu Rulo (trong buồng đạn có 24 viên đạn vỏ kim loại, đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly) cho Huy (chưa rõ danh tính) tại Bến xe buýt Bình Thắng, thuộc khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An.

Chế tạo súng rồi lên mạng rao bán (ảnh minh họa)

Đối tượng khai, do có nhu cầu cần mua súng bắn đạn thể thao nên vào cuối tháng 6/2018, Hiền vào trang xã hội tìm mua. Sau đó, Hiền nói chuyện với Phát, thỏa thuận mua 1 khẩu súng bắn đạn thể thao với giá 6 triệu đồng. Vài ngày sau tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai), cả hai giao dịch mua bán khẩu súng cùng 56 viên đạn.

Hiền sau đó đã mang súng về phòng trọ tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cất giữ. Đến ngày 15/7, Hiền quen với Huy trên mạng xã hội và khi Huy có nhu cầu muốn mua súng của Hiền với giá 10 triệu đồng. Hiền hẹn đến Huy đến địa điểm giao dịch bị trinh sát tóm gọn. Qua hành khám xét nơi ở của Hiền, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 2 roi điện dáng đèn pin, 2 bình xịt cay hiệu Nato, 2 dao bấm bằng kim loại…

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Dĩ An bắt giữ Phát và Nghĩa. Qua điều tra, Phát thừa nhận đã bán khẩu súng cho Hiền. Về nguồn gốc khẩu súng, Phát mua từ người đàn ông lạ trên mạng với giá 800.000 đồng. Tuy nhiên, súng không sử dụng được nên Phát đưa cho Nghĩa sửa chữa để Phát đưa lên mạng xã hội tìm người mua. Nguồn gốc viên đạn, Phát đặt mua trên mạng với giá 10.000 đồng/1 viên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phát tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), Công an thị xã Dĩ An thu giữ: 7 viên đạn vỏ kim loại màu vàng đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly; 1 roi điện; 1 gậy giũ 3 khúc.

Trong khi đó, Lê Trọng Nghĩa khai nhận, đã sửa chữa chế tạo lại súng cho Phát, rồi bán chia nhau tiền tiêu xài. Để súng bắn được, Nghĩa nghiên cứu cách chế tạo, sửa chữa súng trên mạng. Khám xét khẩn cấp nhà Nghĩa, cơ quan Công an thu giữ 2 viên đạn vỏ kim loại đầu đạn bằng chì kích thước 5,5 ly, 1 gậy giũ 3 khúc, 1 bình xịt cay, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại kiểu dáng coln 45.

Hương Chi