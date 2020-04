Nhóm thanh niên chửi bới, lao xe máy vào công an tại chốt kiểm soát y tế

Quảng cáo

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), Phan Danh (SN 1998, trú tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Phương (SN 1995, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".Trước đó, khoảng 15h ngày 16/4, tại chốt kiểm soát y tế thôn Táo 1 (xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ) tổ công tác của Công an xã Tam Thuấn làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm đã dừng lại kiểm tra.Lúc này, các đối tượng không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng và để xe gây cản trở giao thông. Khi một cán bộ công an tới dắt xe gọn vào đường thì bị Danh lao đến, đạp vào đùi. Sau đó, Phương và Danh mở khóa xe định bỏ đi thì bị tổ công tác chặn lại, yêu cầu chấp hành việc kiểm tra.Tiếp đó, Phương đã không chấp hành mà lên xe nổ máy, đâm thẳng vào chân cán bộ công an dẫn đến bị thương nhẹ. Các đối tượng khác trong nhóm tiếp tục nhặt gạch và cầm khúc gỗ ven đường uy hiếp tổ công tác, rồi lên xe bỏ trốn.Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà