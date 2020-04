Nhóm thanh niên đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm vì 'ở nhà buồn...'

Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm.

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên có hành vi tụ tập, đi xe máy cổ vũ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vừa qua, Cơ quan CSĐT công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi trên.Thượng tá Nguyễn Quang Hội – Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vừa qua trên địa bàn xuất hiện một số thanh niên trẻ tuổi tham gia đua xe, lạng lách quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm gây mất an ninh trật tự. Do đó, công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các phòng nghiệm vụ của công an thành phố Hà Nội trong hai ngày 9-10/4 đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng có hành vi trên.“Các đối tượng tháo biển số xe đi với tốc độ cao, lạng lách gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong số này, có những đối tượng chưa đến 16 tuổi tham gia tụ tập thành các nhóm trên mạng sau đó rủ nhau đua xe, lạng lách vào ban đêm”- thượng tá Hội cho biết.Theo thượng tá Hội, ngoài 15 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” công an quận cũng đã lập biên bản xử phạt một số thanh niên về việc không tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và gửi hồ sơ về địa phương có biện pháp giáo dục.Ngoài ra, qua kiểm tra các đối tượng không sử dụng ma túy hay các chất kích thích khác.