Nhóm thanh niên phóng nhanh, bốc đầu trên hồ Hoàn Kiếm lĩnh án

Trước đó, ngày 8/4-9/4, rất đông đối tượng tụ tập điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu, nẹt pô trên đường phố gây mất an ninh, trật tự xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sự việc diễn ra giữa thời điểm toàn quốc đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị của công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, làm rõ nhóm đối tượng nói trên. Ngay trong đêm và rạng sáng 10/4, công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 28 đối tượng để xác minh vụ việc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.