Nhóm thanh niên tụ tập 'chơi' ma túy trong phòng trọ giữa đại dịch COVID-19

Ngày 8/4, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên tụ tập mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Trước đó, Ban Công an xã Hội Sơn nhận thấy tại phòng trọ thôn 06, xã Hội Sơn do Phan Văn Kiên (SN 1994, trú tại Thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) thuê xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập với nhiều hoạt động nghi vấn. Trước tình hình đó, Ban công an xã Hội Sơn đã lên phương án, đấu tranh làm rõ.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an

Khoảng 10h ngày 4/4, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất phòng trọ của Kiên. Tại đây phát hiện Phạm Văn Cẩm (SN 1991) và Nguyễn Bá Nguyên (SN 1994), cùng trú tại xã Hội Sơn cùng Phạm Văn Kiên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 37 viên hồng phiến; 01 bộ sử dụng ma túy; 01 kiếm tự chế; 01 súng tự chế; 01 giáo; 01 khẩu súng quân dụng bên trong băng đạn có 05 viên đạn và 01 gậy sắt.

Tang vật tại hiện trường

Mở rộng điều tra, 12h cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Văn Nam, Tô Gia Nhật (cùng SN 2003, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) và Lưu Thị Huyền (SN 1996, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn). Thu giữ thêm 51 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua ma túy của Kiên để sử dụng và bán lại kiếm lời. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Đình chỉ hoạt động quán internet mở cửa trong mùa COVID-19 Khoảng 16h30 ngày 7/4, tổ công tác Công an TP.Việt Trì và Công an phường Dữu Lâu tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ internet Anh Tuấn tại tổ 32, khu Châu Phong (phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 17 khách đang sử dụng máy tính để truy cập dịch vụ internet.

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong máy chủ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Tạ Anh Tuấn (SN 1988, trú tại tổ 7, phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì) - chủ cơ sở kinh doanh vì lỗi: Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” quy định tại điểm C khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Cơ quan công an TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã đình chỉ hoạt động quán internet Anh Tuấn để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền-Quang Lộc