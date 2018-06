Nhóm thanh niên tuổi teen mang súng gây ra hàng loạt vụ cướp

Ngày 26/6, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, phát hiện một nhóm đối tượng đã tổ chức nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản có hàng nóng trên địa bàn quận.

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ hai nghi can Trương Thanh Hoàng (16 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) và Lê Minh Kha (16 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Qua kiểm tra, công an phát hiện trong người Hoàng có 1 súng bắn đạn bi và một số viên đạn bi.

Các nghi can bị bắt tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Kha khai nhận cùng đồng bọn gồm nghi can Lý Anh Kiệt (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Trương Đình Bảo đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân. Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Kiệt và vẫn đang truy bắt đối tượng Bảo. Trước đó, ngày 16/5, Kiệt điều khiển xe máy chở Hoàng chạy quanh khu vực phường An Phú Đông (quận 12) tìm kiếm nhà người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến trước một ngôi nhà ở khu phố 4 (phường An Phú Đông, quận 12), Kiệt đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy hiệu Airblade sau đó cả hai tẩu thoát. Khẩu súng nhóm thủ trong người Đến ngày 26/5, nhóm này lấy trộm 1 xe gắn máy hiệu Vision ở khu phố 3 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Sau đó bán chiếc xe được 6 triệu đồng chia cho mỗi người 2 triệu để tiêu xài. Chưa dừng lại, ngày 15/6, Hoàng điều khiển xe gắn máy chở Kiệt đi tìm "mồi" ở phường Thạnh Lộc (quận 12), phát hiện một thanh niên đậu xe bên lề đường nghe điện thoại di động. Hoàng điều khiển xe gắn máy áp sát để Kiệt ngồi phía sau giật điện thoại di động. Sau đó, Hoàng và Kiệt đem về đưa cho Bảo bán được 1 triệu đồng. Cả nhóm chia nhau tiêu xài. Đến ngày 19/6, nhóm này tiếp tục đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi đi đến đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện một nữ đi xe đạp có để điện thoại trong túi áo nên bám theo cướp giật. Nghi can Hoàng điều khiển xe gắn máy áp sát để Kha giật điện thoại di động nhưng người phụ nữ kịp thời phát hiện giữ lại được.

Văn Minh