Nhóm tội phạm buôn bán hàng nghìn bánh heroin hầu tòa

Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2016, qua công tác nắm tình hình, công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1989, ở Đắk Lắk) khi đang vận chuyển 15 bánh heroin bằng xe máy tại khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ 11 đối tượng khác trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và tỉnh Đắk Lắk, thu giữ 59 bánh heroin, 175 viên ma túy tổng hợp, gần 3,1 tỷ đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.



Qua sự phối hợp với Bộ công an và Ty công an Quảng Tây (Trung Quốc), công an Lạng Sơn làm rõ kẻ cầm đầu và ngày 21/7/2018 đã bắt giữ Vi Văn Thế khi hắn chuẩn bị từ Hà Nội vào Nghệ An để trốn sang Lào.

Trùm ma túy Vi Văn Thế (bìa trái) tại cơ quan công an .Ảnh: TL Lực lượng công an phong tỏa, khám xét nhà của Vi Văn Thế, thu giữ nhiều tang vật quan trọng .Ảnh: TL

Theo cơ quan điều tra, từ 2016 đến giữ năm 2018 đường dây buôn ma túy do Thế cầm đầu đã vận chuyển, buôn bán chót lọt hàng nghìn bánh ma túy sang Trung Quốc.



Ra tòa lần này, ông trùm Vi Văn Thế và đồng bọn bị tòa án tỉnh Lạng Sơn xét xử về tội “buôn bán trái phép các chất ma túy” theo khoản 4, điều 251BLHS.



Phiên tòa được canh phòng cẩn mật, an ninh được thắt chặt.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.



