Nhóm xe ôm kịp khống chế gã trai cầm dao đi gây gổ

Khống chế gã trai mang dao quắm đến gây gổ tại cổng bệnh viện Chiều 16/7, nam thanh niên lái xe máy mang theo dao quắm đến cổng bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây gổ với đội xe ôm tự quản tại đây.

Chiều 16/7, một thanh niên mang theo dao quắm đến cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rút dao định tấn công nhóm xe ôm đang đỗ tại đây.

Một nhân chứng nói, do động tác rút dao quá mạnh của anh ta khiến lưỡi dao bất ngờ gãy lìa khỏi cán, văng ra xa. Lợi dụng cơ hội này, nhóm xe ôm nhanh chóng lao vào đè kẻ cầm dao xuống đất.

Lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) cho biết nam thanh niên mang theo dao quắm là tài xế taxi. Trước đó người này dừng đỗ xe trái phép trước cổng viện, bị các tài xế xe ôm nhắc nhở, yêu cầu di chuyển.

Tài xế taxi bực tức bỏ đi rồi quay trở lại với một con dao quắm để gây gổ với nhóm xe ôm. Công an chưa lấy được lời khai của người đàn ông mang theo hung khí do anh ta đã xin lỗi và được nhóm xe ôm thả cho đi.Nhóm xe ôm ở cổng viện là thành viên của Đội xe ôm tự quản được phường Đồng Tâm thành lập để hỗ trợ công an giữ an ninh trật tự tại địa bàn.