Những bí ẩn trong vụ khai quật tử thi nữ kế toán, 6 năm còn nguyên vẹn

Ngày 19/6, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, các mẫu vật vụ khai quật giám định pháp y chị Đào Thị Hoa (SN 1961), nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đang được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an thực hiện. Còn theo một cán bộ của Trung tâm này thì chưa thể ấn định thời gian có kết quả giám định.

Cảnh sát bảo vệ nghiêm mật xung quanh khu vực khai quật.

Trước đó, ngày 12/9/2012, người dân địa phương phát hiện chị Đào Thị Hoa tử vong trong tư thế treo cổ trên đồi Động Nen, xã Bắc thành, huyện Yên Thành. Thời điểm này, đại diện gia đình đã ký cam kết chỉ giải phẫu bên ngoài mà không giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của chị Hoa nên Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, sau khi gia đình có đơn thư gửi lên công an tỉnh Nghệ An yêu cầu được điều tra lại nguyên nhân cái chết của chị Hoa. Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã đồng ý với yêu cầu của gia đình. Ngày 24/5/2018, CQĐT đã tiến hành khai quật tử thi chị Đào Thị Hoa.

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường để xem công an khai quật tử thi chị Hoa.

Theo bà Đào Thị Hoa (chị gái của nạn nhân) cho biết: “Cái chết của em gái tôi là oan ức, cả gia đình nghi ngờ em tôi bị sát hại và hiện trường dàn dựng. Gia đình tìm hiểu ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành thì có nhiều dấu hiệu không minh bạch về vấn đề tài chính như tiền bảo hiểm, tiền đấu thầu...”.

Ông Đào Quang Nghị (em trai chị Hoa) thì khẳng định: “Trước ngày người dân phát hiện thi thể chị tôi thì có hàng trăm cuộc gọi điện thoại đến. Trong đó, có một vài số điện thoại có nhiều cuộc gọi. Ổ khóa phòng cũng bị thay thế, phần mềm kế toán cũng thay đổi. Ngoài ra, khi gia đình đến hiện trường thì thấy chị tôi tử vong treo cổ tự tử nhưng chân lại chạm đất, chân quỳ sát đất, trên cổ có một sợi dây thừng xoắn, điều này rất đáng ngờ”.

Trong khi cơ quan chức năng khai quật thi thể của chị Hoa thì có hàng trăm người dân tới xem xét. Đặc biệt, mặc dù đã mất 6 năm nhưng thi thể chị Hoa vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phân hủy. “Vợ tôi thương con gái nên đã đổ bệnh tai biến, bị liệt nửa người, tôi nghĩ con gái tôi không tự tử mà bị sát hại. Chồng con gái tôi làm kỹ sư, hai con trai học giỏi, gia đình rất đường hoàng”, ông Đào Thi (bố chị Hoa) cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Phan Trọng Thông – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Yên Thành chia sẻ: “Chị Hoa là một người hiền lành, có năng lực và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Cái chết của chị Hoa khiến ai cũng tiếc thương, mong cơ quan điều tra làm rõ”.

Cảnh Huệ