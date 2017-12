Những cán bộ nào liên quan vụ án oan Vũ Ngọc Dương?

Sau đó, bà Vân đã làm giả chữ viết, chữ ký của anh Dương trên 11 tài liệu thể hiện nam thanh niên “chiếm đoạt” gần 300 triệu đồng. Các đối tượng đem tài liệu giả tới Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) tố cáo. Anh Dương không thừa nhận đã viết, ký các giấy vay nợ tiền nhưng kết luận giám định của Công an TP Hà Nội khẳng định Vũ Ngọc Dương là người viết, ký các giấy tờ trên. Vì vậy, nam thanh niên bị bắt, kết án 30 tháng tù oan.

Quá trình xử lý vụ án các đối tượng vu khống anh Vũ Ngọc Dương, VKSND TP Hà Nội xác định một số cán bộ Công an TP Hà Nội có liên quan trong việc điều tra, xác minh tài liệu dẫn tới việc anh Dương bị kết án oan. Cụ thể, các bà Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thị Tuyết Mai – cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP Hà Nội đã giám định các tài liệu, chữ ký của anh Vũ Ngọc Dương không đúng. Bà Tâm và bà Mai khai, quá trình tiếp nhận và giám định tài liệu không có can thiệp, tác động hay tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lý do do giám định sai vì đối tượng làm giả các tài liệu quá tinh vi, năng lực trình độ chuyên môn của giám định viên còn “hạn chế”.

Một số cán bộ điều tra và điều tra viên của Công an huyện Đông Anh cũng liên quan việc anh Dương bị tù oan, gồm các ông Lê Đức Thọ, Ngô Duy Sự - nguyên Đội trưởng Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Ngọc – điều tra viên thụ lý vụ án và các ông Lê Việt Cường, Phạm Nam Thắng, Hoàng Tiến Trung là cán bộ điều tra được giao xác minh tố giác và điều tra vụ án Vũ Ngọc Dương.

Các cán bộ trên khai, việc tiếp nhận và giải quyết tố giác đúng quy định, các kế hoạch, đề xuất đều đúng quy định tố tụng hình sự. Họ đã căn cứ vào lời khai của các đối tượng vu khống, nhân chứng, kết luận giám định từ Công an TP Hà Nội để khởi tố, bắt giữ anh Dương. Quá trình điều tra, ban đầu anh Dương không nhận tội nhưng sau đó lại nhận tội và do các đối tượng dàn dựng, làm giả tài liệu tinh vi, khai báo phù hợp với nhau nên cán bộ điều tra không thấy dấu hiệu anh Dương bị oan. CQĐT đã tách tài liệu của các cán bộ giám định và điều tra để xử lý sau.

Ngoài ra, một số cán bộ trung tâm dạy nghề đã có hành vi ký khống một số giấy tờ để các đối tượng lợi dụng vu khống anh Dương và chiếm đoạt tiền. CQĐT quyết định không xử lý các cán bộ này nhưng yêu cầu thu hồi tiền hoặc đề nghị Hội chữ thập đỏ Hà Nội xử lý theo quy định.

