Những chi tiết chưa được tiết lộ trong vụ đánh sập thủ phủ ma túy

Hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, trú tại thôn Lặt, Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận chuột, thổ; còn là Sồng A Trang, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu) là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.



Khi đường dây tội phạm ma túy bị phát hiện, hai đối tượng bỏ trốn vào bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đồng thời lôi kéo các đối tượng truy nã ở nơi khác về tụ tập mua bán ma túy gây mất an ninh trật tự tại địa phương.



Ngoài ra, hai đối tượng này đã tạo dựng uy tín “anh chị” trong giới mua bán ma túy và thâu tóm vai trò cầm đầu mua bán ma túy từ nước ngoài về rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ...



Đồng thời lôi kéo các đối tượng truy nã, có tiền án, tiền sự; nghiện ma túy đến trông coi, bảo vệ. Để tránh sự truy bắt gắt gao của cơ quan Công an, Tuân và Thuận mua nhiều vũ khí nóng như AK, lựu đạn…; xây hầm trong nhà, xung quanh được bao bọc bởi 2 lớp tường rào bảo vệ, gia cố lưới sắt, lắp đặt camera. Ngoài ra, chất nhiều bình gas, can xăng bên trong tường, có chó béc giê trông giữ…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập 2 chuyên án truy bắt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận và gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm khi các đối tượng rất manh động sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh truy bắt.Thực hiện sự chỉ đạo nhất quán của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã nghiên cứu đánh giá tình hình, ra chỉ thị, kế hoạch, lập Ban chỉ đạo do Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm Trưởng ban.Để tập trung phương thức điều tra truy bắt Tuân và Thuận cùng đồng bọn và bảo đảm an toàn tuyệt đối an toàn cho nhân dân, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phát thư kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú; đồng thời thành lập các tổ công tác xuống nắm địa bàn, tham gia vận động sơ tán nhân dân và ngăn cản một số người dân bị kích động, quá khích để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh truy bắt hai đối tượng.Đầu tháng 6/2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình cử lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát công khai địa bàn giáp ranh và cắm chốt tại các điểm trên địa bàn xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ban hành thư kêu gọi đầu thú 6 lần và kiên trì vận động thông qua gia đình, vợ con nhưng đối tượng Tuân và Thuận ngoan cố không ra đầu thúá, thậm chí còn thách thức và ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí tuyên bố tử thủ.Trước vấn đề này, Công an tỉnh Sơn La đã củng cố hồ sơ bảo đảm tính pháp lý cao để xử lý Tuân và Thuận cùng đồng phạm theo đúng quy định của pháp luật; duy trì 3 tổ công tác xiết chặt vòng vây tuần tra, kiểm soát tiếp cận bao vây bản Lũng Xá, Tà Dê. Tăng cường các phương tiện, biện pháp bao vậy cô lập Tuân và Thuận…Nhiều ngày trước khi đánh bắt, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Sơn La phối hợp với tổ công tác đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức diễn tập thuần thục sẵn sàng chiến đấu…Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về điều kiện, lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đấu tranh chuyên án với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, thời cơ đã đến, mặc dù lúc đó trời mưa khá to, nhưng từ 4h sáng 28/6, 300 cán bộ, chiến sỹ với 6 xe đặc chủng của Bộ Công an và Công an Sơn La cùng công cụ vũ khí hỗ trợ… xuất phát. Quãng đường từ quốc lộ 6 vào bản Tà Dê khá vất vả, có đoạn trơn trượt, có nơi bên là vách núi dưới thì vực sâu, lại có đoạn đường dốc ngoằn ngoèo khiến xe đặc chủng phải đi chậm…Tới địa điểm đánh bắt, các cán bộ, chiến sỹ được chia làm 8 tổ công tác với 2 mũi bao vây, trong đó ngoài chỉ đạo trực tiếp, Đại tá Trần Anh Tuấn có mặt ở mũi 1 tại khu vực nhà Nguyễn Thanh Tuân.Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo ở mũi 2 tại nhà của Nguyễn Văn Thuận. Từ 7h sáng đến 12h trưa 26/6, lực lượng Công an nhiều lần kêu gọi các đối tượng ra đầu hàng để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng đáp lại là sự im lặng.Lúc này, trời mưa không dứt, các cán bộ, chiến sỹ chỉ mặc áo giáp, đội mũ, người ướt đẫm đứng nhiều tiếng đồng hồ ở vị trí chiến đấu. Tại nhà Nguyễn Văn Thuận, bất ngờ có hàng loạt tiếng súng nổ từ trong nhà bắn về phía lực lượng Công an. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, chiến sỹ và người dân, buộc lực lượng Công an phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.