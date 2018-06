Những pha 'quăng lưới' bắt quái xế của CSGT Thanh Hóa

Cụ thể, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Bùi Khắc Vân, phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 13-19/6/2018, Công an TP Thanh hóa đã xử lý 255 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, trong đó hơn 20 trường hợp xe máy vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của công an đã bị lực lượng sử dụng súng phóng bùi nhùi (lưới) bắt giữ.

Trong quá trình xử lý, kiểm tra xe vi phạm giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp cất giấu ma túy trong người, 1 trường hợp cất dấu kiếm, 1 trường hợp chứa bình xịt hơi cay.

Tài xế bị bắt trên đường do vi phạm giao thông rồi trốn chạy.

Ống phóng bùi nhùi được thiết kế gồm một ống chứa bùi nhùi (dạng lưới đánh cá mắt nhỏ), phần báng chứa đạn nổ để đẩy lưới xa về phía trước, bộ phận ngắm bằng tia laser. Với thiết kế này, ống phóng bùi nhùi có thể đẩy lưới đi xa khoảng 30m với độ chính xác cao.



Khi lưới bắn trúng vào gầm xe hoặc bánh xe sẽ bó chặt bánh xe, làm xe từ từ dừng lại, không gây nguy hiểm cho người lái xe và người đi bên cạnh.

Đây là một trong những công cụ hỗ trợ mà Công an TP Thanh Hóa trang bị cho CSGT thực hiện nhiệm vụ chống đua xe, truy bắt các đối tượng chạy xe máy, môtô lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của công an.

