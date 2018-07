Những quan chức nào liên quan Vũ 'nhôm'?

Tướng Tuấn lĩnh 7 năm tù tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"

Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tình báo - Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (SN 1962, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - nguyên cán bộ Bộ Công an) trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, theo quy định tại Điều 337 – Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa được xét xử kín trong một ngày, chỉ công khai phần tuyên án. Hàng chục CSGT, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) được huy động bảo vệ phiên tòa. Nhiều người thân các bị cáo có mặt tại phòng riêng của TAND TP Hà Nội chờ tuyên án.

Cựu Phó tổng cục trưởng Tình báo Phan Hữu Tuấn (áo trắng) tại phiên tòa Hà Nội chiều 30/7. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Trong phần tuyên án, đại diện TAND TP Hà Nội cho hay, sau khi thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, HĐXX xác định về tội danh, tuyên bố các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Theo đó, tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, bị cáo Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù.

HĐXX TAND TP Hà Nội cũng công bố tiêu hủy một số điện thoại di động, đĩa DVD, USB, ổ cứng di động. Về án phí, các bị cáo có nghĩa vụ nộp mỗi người 200.000 đồng. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Vũ "nhôm" bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Trước đó, tháng 12/2017, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Khi khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng, ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú do đó, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu vì vi phạm Luật di trú. Hai ngày sau, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Những quan chức nào liên quan Vũ “nhôm”

Theo cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Khi mở rộng điều tra vụ án này, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có quyết định khởi tố 7 bị can.

Ông Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2006-2011).

Trong số này, ông Trần Văn Minh (63 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014), cùng bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai”.

3 bị can khác bị khởi tố để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai gồm: ông Nguyễn Điểu (60 tuổi - nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng); Trần Văn Toán - nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng.

Ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014).

Mới đây nhất, từ ngày 24-26/7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Trung tướng Bùi Văn Thành.

Trong đó, không chỉ vi phạm khi ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công, theo kết luận của Bộ Chính trị, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Nguyễn Hoàn